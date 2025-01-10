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Пішов добровольцем. Десантники підтвердили полон італійського піцайоли і розкрили деталі

Фото: десантники підтвердили полон італійського піцайоли (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

До українського полону потрапив італійський піцайоло. Він добровільно воював на стороні російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Виконуючи бойове завдання, десантники 78 окремого десантно-штурмового полку виявили групу противника. Частина була знищена, частина потрапила в полон.

 

Серед них був незвичайний полонений - Джанні Ченні, уродженець Неаполя, громадянин Італійської Республіки, який, як виявилось, добровільно пішов на службу до російської армії.

Минуле Ченні

У минулому Ченні працював в одному з ресторанів міста Самара РФ, проте в листопаді 2024 року пішов служити до армії Збройних сил Російської Федерації.

"Йому 51 рік, він залишив вдома дружину і двох дітей. Очевидно, він став черговою жертвою російської пропаганди", - зауважили військові.

Нагадаємо, що вчора стало відомо, що на початку 2025 року у районі Купʼянська до українського полону потрапив громадянин Італії Джанні Ченні.

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в український полон потрапив щонайменше 101 російський військовий з тимчасово окупованого Криму.

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