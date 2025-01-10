Выполняя боевую задачу, десантники 78 отдельного десантно-штурмового полка обнаружили группу противника. Часть была уничтожена, часть попала в плен.

Среди них был необычный пленный - Джанни Ченни, уроженец Неаполя, гражданин Итальянской Республики, который, как оказалось, добровольно пошел на службу в российскую армию.

Прошлое Ченни

В прошлом Ченни работал в одном из ресторанов города Самара РФ, однако в ноябре 2024 года пошел служить в армию Вооруженных сил Российской Федерации.

"Ему 51 год, он оставил дома жену и двоих детей. Очевидно, он стал очередной жертвой российской пропаганды", - отметили военные.