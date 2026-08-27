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Для пішоходів і велосипедів: у центрі Києва з'являться шість нових наземних переходів

11:02 27.08.2026 Чт
4 хв
Де саме спускатись сходами у підземку більше не доведеться?
aimg Ірина Костенко
У центрі Києва з'являться одразу шість нових наземних переходів (фото ілюстративне: Getty Images)

Найближчим часом у Києві кардинально реорганізують схему руху пішоходів навколо Бессарабської площі. Спускатися в "Метроград" мешканцям і гостям столиці більше не доведеться.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Головне:

  • Що змінюється: навколо Бессарабської площі в Києві кардинально реорганізують рух і облаштують шість нових наземних переходів, які дублюватимуть підземні (через ТРЦ "Метроград").
  • Де саме: нові безпечні маршрути для пішоходів з'являться на бульварі Тараса Шевченка, Бессарабському проїзді, вулицях Великій Васильківській та Басейній.
  • Для чого це потрібно: переходи зроблять повністю безбар'єрними, занизивши бордюри та обладнавши їх світлофорами, тактильними смугами й звуковим супроводом для зручності маломобільних громадян.
  • Що ще передбачено: проєкт включає також оновлення двох наявних переходів, облаштування суміжних велопереїздів та створення нової паркувальної зони.

Де саме облаштують нові наземні переходи

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов розповів, що найближчим часом у столиці кардинально реорганізують схему руху пішоходів навколо Бессарабської площі.

Там з'являться одразу шість нових наземних переходів, відтак людям більше не доведеться спускатися у ТРЦ "Метроград".

За словами Усова, наявні зараз підземні переходи продублюють наземними, щоб створити більш зручні та доступні для пішоходів маршрути.

Ескіз безбар'єрного простору навколо Бессарабського кварталу (інфографіка: kyivcity.gov.ua)

"Усі підземні пішохідні переходи навколо Бессарабської площі, які проходять через ТРЦ "Метроград", продублюють безпечними наземними пішохідними переходами. Роботи почнуть найближчим часом", - повідомив він.

Уточнюється, що нові переходи пройдуть через:

  • бульвар Тараса Шевченка;
  • Бессарабський проїзд;
  • вулицю Велику Васильківську;
  • вулицю Басейну.

Для цього вже розробили та затвердили нову схему організації дорожнього руху, яку погодило Управління патрульної поліції у місті Києві.

Схема безбар'єрного простору навколо Бессарабського кварталу (інфографіка: kyivcity.gov.ua)

Що передбачає нова схема організації руху

Нова схема організації дорожнього руху передбачає:

  • створення шести нових наземних переходів (які дублюватимуть підземні);
  • реконструкцію двох вже наявних.

На них встановлять як транспортні, так і пішохідні світлофори.

Наземний перехід на бульварі Тараса Шевченка (інфографіка: kyivcity.gov.ua)

Там також понизять бортовий камінь - для зручності людей з інвалідністю та інших маломобільних груп.

Наземний перехід на вулиці Велика Васильківська (інфографіка: kyivcity.gov.ua)

Для покращення навігації людей із порушеннями зору:

  • обладнають тактильні смуги;
  • встановять кнопки виклику звукового супроводу під час зеленого сигналу світлофора для пішоходів.

Наземний перехід "вул. Велика Васильківська - Бессарабський проїзд" (інфографіка: kyivcity.gov.ua)

Окремі зміни передбачені на Бессарабському проїзді. Там облаштують наземний перехід уздовж вулиці Басейної.

Пішохідний перехід "вул. Велика Васильківська - Бессарабський проїзд" (інфографіка: kyivcity.gov.ua)

Для цього влаштують додатковий тротуар з боку "Арена Сіті" - для безпечного пішохідного маршруту:

  • від бульвару Лесі Українки;
  • до вулиці Хрещатик і бульвару Тараса Шевченка.

Планується також перерозподілити смуги руху (передбачивши регульований заїзд до підземного паркінгу).

Наземний перехід "Бессарабський проїзд - вул. Басейна" (інфографіка: kyivcity.gov.ua)

Оновлять у межах проєкту (відповідно до сучасних стандартів) пішохідний перехід між:

  • Бессарабським ринком;
  • вулицею Крутий узвіз.

Застарілий перехід "вул. Басейна - Бессарабський ринок" (інфографіка: kyivcity.gov.ua)

"Пішохідний перехід між вулицею Хрещатик і Бессарабським ринком уже забезпечує доступний маршрут для киян і гостей столиці", - нагадали у КМДА.

Застарілий перехід "вул. Шота Руставелі - вул. Басейна" (інфографіка: kyivcity.gov.ua)

Повідомляється також, що між Бессарабським ринком та "Арена Сіті" - облаштують паркувальну зону, що впорядкує паркування транспортних засобів та забезпечить місця для автомобілей людей з інвалідністю.

Важливо, що схемою організації дорожнього руху передбачені також і велосипедні переїзди, суміжні з пішохідними переходами:

  • через бульвар Тараса Шевченка;
  • через Бессарабський проїзд;
  • через вулиці Велику Васильківську та Басейну.

Наземний перехід "вул. Басейна - вул. Шота Руставелі" (інфографіка: kyivcity.gov.ua)

Чим і для кого важливі такі зміни

У КМДА пояснили, що після реалізації такої схеми організації дорожнього руху пішоходи зможуть перетинати вулиці наземними переходами - без необхідності користуватися підземними маршрутами зі сходами.

Це дозволить сформувати навколо Бессарабської площі цілісний безбар'єрний пішохідний маршрут, зручний для людей:

  • різного віку;
  • з різними потребами.

Насамкінець у КМДА уточнили, що всі опубліковані ілюстрації "мають виключно візуалізаційний характер і не відображають затвердженого проєктного рішення".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в центрі Києва - вулицею Великою Васильківською та бульваром Тараса Шевченка - частково обмежують рух транспорту на два тижні.

Крім того, ми пояснювали, де насправді мають їздити велосипедисти і про які правила забувають.

Читайте також, за які порушення ПДР штрафують пішоходів та як саме.

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