Для пішоходів і велосипедів: у центрі Києва з'являться шість нових наземних переходів

Найближчим часом у Києві кардинально реорганізують схему руху пішоходів навколо Бессарабської площі. Спускатися в "Метроград" мешканцям і гостям столиці більше не доведеться.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
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Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов розповів, що найближчим часом у столиці кардинально реорганізують схему руху пішоходів навколо Бессарабської площі.
Там з'являться одразу шість нових наземних переходів, відтак людям більше не доведеться спускатися у ТРЦ "Метроград".
За словами Усова, наявні зараз підземні переходи продублюють наземними, щоб створити більш зручні та доступні для пішоходів маршрути.
"Усі підземні пішохідні переходи навколо Бессарабської площі, які проходять через ТРЦ "Метроград", продублюють безпечними наземними пішохідними переходами. Роботи почнуть найближчим часом", - повідомив він.
Уточнюється, що нові переходи пройдуть через:
Для цього вже розробили та затвердили нову схему організації дорожнього руху, яку погодило Управління патрульної поліції у місті Києві.
Нова схема організації дорожнього руху передбачає:
На них встановлять як транспортні, так і пішохідні світлофори.
Там також понизять бортовий камінь - для зручності людей з інвалідністю та інших маломобільних груп.
Для покращення навігації людей із порушеннями зору:
Окремі зміни передбачені на Бессарабському проїзді. Там облаштують наземний перехід уздовж вулиці Басейної.
Для цього влаштують додатковий тротуар з боку "Арена Сіті" - для безпечного пішохідного маршруту:
Планується також перерозподілити смуги руху (передбачивши регульований заїзд до підземного паркінгу).
Оновлять у межах проєкту (відповідно до сучасних стандартів) пішохідний перехід між:
"Пішохідний перехід між вулицею Хрещатик і Бессарабським ринком уже забезпечує доступний маршрут для киян і гостей столиці", - нагадали у КМДА.
Повідомляється також, що між Бессарабським ринком та "Арена Сіті" - облаштують паркувальну зону, що впорядкує паркування транспортних засобів та забезпечить місця для автомобілей людей з інвалідністю.
Важливо, що схемою організації дорожнього руху передбачені також і велосипедні переїзди, суміжні з пішохідними переходами:
У КМДА пояснили, що після реалізації такої схеми організації дорожнього руху пішоходи зможуть перетинати вулиці наземними переходами - без необхідності користуватися підземними маршрутами зі сходами.
Це дозволить сформувати навколо Бессарабської площі цілісний безбар'єрний пішохідний маршрут, зручний для людей:
Насамкінець у КМДА уточнили, що всі опубліковані ілюстрації "мають виключно візуалізаційний характер і не відображають затвердженого проєктного рішення".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в центрі Києва - вулицею Великою Васильківською та бульваром Тараса Шевченка - частково обмежують рух транспорту на два тижні.
Крім того, ми пояснювали, де насправді мають їздити велосипедисти і про які правила забувають.
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