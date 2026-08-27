Для пешеходов и велосипедов: в центре Киева появятся шесть новых наземных переходов

В ближайшее время в Киеве кардинально реорганизуют схему движения пешеходов вокруг Бессарабской площади. Спускаться в "Метроград" жителям и гостям столицы больше не придется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
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Заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константин Усов рассказал, что в ближайшее время в столице кардинально реорганизуют схему движения пешеходов вокруг Бессарабской площади.
Там появятся сразу шесть новых наземных переходов, поэтому людям больше не придется спускаться в ТРЦ "Метроград".
По словам Усова, имеющиеся сейчас подземные переходы продублируют наземными, чтобы создать более удобные и доступные для пешеходов маршруты.
"Все подземные пешеходные переходы вокруг Бессарабской площади, которые проходят через ТРЦ "Метроград", продублируют безопасными наземными пешеходными переходами. Работы начнут в ближайшее время", - сообщил он.
Уточняется, что новые переходы пройдут через:
Для этого уже разработали и утвердили новую схему организации дорожного движения, которую согласовало Управление патрульной полиции в городе Киеве.
Новая схема организации дорожного движения предусматривает:
На них установят как транспортные, так и пешеходные светофоры.
Там также снизят бортовой камень - для удобства людей с инвалидностью и других маломобильных групп.
Для улучшения навигации людей с нарушениями зрения:
Отдельные изменения предусмотрены на Бессарабском проезде. Там обустроят наземный переход вдоль улицы Бассейной.
Для этого обустроят дополнительный тротуар со стороны "Арена Сити" - для безопасного пешеходного маршрута:
Планируется также перераспределить полосы движения (предусмотрев регулируемый заезд в подземный паркинг).
Обновят в рамках проекта (в соответствии с современными стандартами) пешеходный переход между:
"Пешеходный переход между улицей Крещатик и Бессарабским рынком уже обеспечивает доступный маршрут для киевлян и гостей столицы", - напомнили в КГГА.
Сообщается также, что между Бессарабским рынком и "Арена Сити" - обустроят парковку, которая упорядочит парковку транспортных средств и обеспечит места для автомобилей людей с инвалидностью.
Важно, что схемой организации дорожного движения предусмотрены также и велосипедные переезды, смежные с пешеходными переходами:
В КГГА объяснили, что после реализации такой схемы организации дорожного движения пешеходы смогут пересекать улицы по наземным переходам - без необходимости пользоваться подземными маршрутами со ступеньками.
Это позволит сформировать вокруг Бессарабской площади целостный безбарьерный пешеходный маршрут, удобный для людей:
В заключение в КГГА уточнили, что все опубликованные иллюстрации "носят исключительно визуализационный характер и не отражают утвержденного проектного решения".
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