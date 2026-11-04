Пишний заявив, що не йде у відставку та поскаржився на політичний тиск

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що не планує залишати посаду та не подавав заяви про відставку. Він також повідомив про політичний тиск і спроби дискредитувати його роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови НБУ у Facebook.

Пишний відреагував на повідомлення в медіа про те, що окремі народні депутати нібито намагаються внести до порядку денного Верховної Ради питання про його звільнення.

Пишний наголосив, що продовжує виконувати свої обов'язки й не збирається залишати посаду під політичним тиском. За його словами, ця ситуація стосується не лише його особисто, а й незалежності Національного банку.

Він нагадав, що закон визначає семирічний строк повноважень голови НБУ, а також встановлює вичерпний перелік підстав для дострокового звільнення. Такі норми, пояснив Пишний, мають захищати центральний банк від політичної кон'юнктури та забезпечувати незалежність його рішень.

"За останні десять років я вже четвертий голова Національного банку. На мою думку, це промовиста тенденція, яка змушує замислитися, наскільки надійно працюють передбачені законом захисні механізми в українських політичних реаліях", - зауважив Пишний.

Він також заявив про тривалий політичний тиск, маніпуляції та цілеспрямовану скоординовану кампанію з дискредитації.

Пишний вважає, що нинішня ситуація перевіряє не його готовність залишити посаду, а здатність держави дотримуватися законодавчих правил і захищати незалежність своїх інституцій.

Водночас голова НБУ заявив, що готовий відповідати на запитання щодо результатів своєї роботи, зокрема пояснювати складні та непопулярні рішення, які доводилося ухвалювати під час повномасштабної війни.

"Нам немає за що червоніти і є що сказати", - написав він.

Пишний підкреслив, що незалежність Національного банку не повинна залежати від того, чи подобаються окремим політикам його рішення. За його словами, це питання не особистих гарантій для керівника, а довіри до держави, її інституцій та встановлених правил.

"Рано чи пізно будь-яка каденція завершується, і, коли я прийму відповідне рішення, суспільство дізнається про нього безпосередньо від мене. Зі звітом і належними коментарями", - підсумував голова Нацбанку.

Що передувало

Нагадаємо, 21 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро проводили обшуки у голови Національного банку Андрія Пишного. У НАБУ заявили, що під час слідчих дій нікого не затримували, а підозр не оголошували.

Після цього в мережі почали поширювати повідомлення про нібито подану Пишним заяву про відставку. Однак джерела РБК-Україна в НБУ спростували цю інформацію.