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Пышный заявил, что не уходит в отставку и пожаловался на политическое давление

14:59 04.11.2026 Ср
3 мин
aimg Мария Науменко
Пышный заявил, что не уходит в отставку и пожаловался на политическое давление Фото: глава Национального банка Украины Андрей Пышный (Getty Images)
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Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что не планирует покидать пост и не подавал заявления об отставке. Он также сообщил о политическом давлении и попытках дискредитировать его работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы НБУ в Facebook.

Пышный отреагировал на сообщения в медиа о том, что отдельные народные депутаты якобы пытаются внести в повестку дня Верховной Рады вопрос о его увольнении.

Пышный подчеркнул, что продолжает исполнять свои обязанности и не собирается уходить с должности под политическим давлением. По его словам, эта ситуация касается не только лично, но и независимости Национального банка.

Он напомнил, что закон определяет семилетний срок полномочий главы НБУ, а также устанавливает исчерпывающий перечень оснований для досрочного увольнения. Такие нормы, объяснил Пышный, должны защищать центральный банк от политической конъюнктуры и обеспечивать независимость его решений.

"За последние десять лет я уже четвертый глава Национального банка. На мой взгляд, это красноречивая тенденция, которая заставляет задуматься, насколько надежно работают предусмотренные законом защитные механизмы в украинских политических реалиях", - отметил Пышный.

Он также заявил о длительном политическом давлении, манипуляциях и целенаправленной скоординированной кампании по дискредитации.

Пышный считает, что нынешняя ситуация проверяет не его готовность покинуть пост, а способность государства соблюдать законодательные правила и защищать независимость своих институтов.

В то же время глава НБУ заявил, что готов отвечать на вопросы по результатам своей работы, в частности, объяснять сложные и непопулярные решения, которые приходилось принимать во время полномасштабной войны.

"Нам не за что краснеть и есть что сказать", – написал он.

Пышный подчеркнул, что независимость Национального банка не должна зависеть от того, нравятся ли отдельным политикам его решения. По его словам, это вопрос не личных гарантий для руководителя, а доверия к государству, его институтам и установленным правилам.

"Рано или поздно любая каденция завершается, и когда я приму соответствующее решение, общество узнает о нем непосредственно от меня. С отчетом и надлежащими комментариями", - подытожил глава Нацбанка.

Что предшествовало

Напомним, 21 октября детективы Национального антикоррупционного бюро проводили обыски у главы Национального банка Андрея Пышного. В НАБУ заявили, что в ходе следственных действий никого не задерживали, а подозрений не объявляли.

После этого в сети начали распространять сообщения о якобы поданном Пышным заявлении об отставке. Однако источники РБК-Украина в НБУ опровергли эту информацию.

Впоследствии народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что парламент может рассмотреть вопрос об увольнении главы Нацбанка во время следующей пленарной недели – 9-13 ноября.

Соответствующий пункт появился в предыдущей повестке дня Верховной Рады на четверг, 12 ноября.

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