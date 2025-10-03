Пишний пояснив мету можливої нової програми МВФ для України

Правління НБУ провело зустріч з керівниками 30 найбільших банків України. Основними темами стали очікування щодо нової програми з МВФ та потенціал банківського сектору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ
Голова НБУ Андрій Пишний пояснив: "Обговорення про нову потенційну програму не означає, що ми неефективні в межах поточної програми EFF. Навпаки, ми успішно пройшли вісім переглядів. Однак зараз маємо разом із МВФ розробити новий дизайн програми, щоб забезпечити регулярні надходження зовнішнього фінансування".
За словами Пишного, головною метою можливої нової програми з МВФ залишиться забезпечення макрофінансової стабільності України та формування стійкої моделі відновлення економіки.
У межах узгодженого з МВФ сценарію партнери України формуватимуть своє бачення майбутньої підтримки.
Голова НБУ відзначив дві важливі заяви європейських партнерів:
Пишний підкреслив, що нова програма МВФ має максимально враховувати євроінтеграційний рух України. Водночас Україна має мобілізувати внутрішній потенціал для забезпечення стабільного фінансування зростаючих витрат на оборону за підтримки міжнародних партнерів.
Чинна програма МВФ з Україною розрахована на 2023-2027 роки. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко звернулася до МВФ із проханням про нову програму. МВФ схиляється до того, щоб замість чинної підготувати нову програму з Україною.
Україна і МВФ вже почали обговорювати параметри нової програми. Рішення залежатиме від домовленостей щодо реформ і фінансування.