Пышный объяснил цель возможной новой программы МВФ для Украины

Правление НБУ провело встречу с руководителями 30 крупнейших банков Украины. Основными темами стали ожидания от новой программы с МВФ и потенциал банковского сектора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ
Глава НБУ Андрей Пышный пояснил: "Обсуждение о новой потенциальной программе не означает, что мы неэффективны в рамках текущей программы EFF. Наоборот, мы успешно прошли восемь пересмотров. Однако сейчас должны вместе с МВФ разработать новый дизайн программы, чтобы обеспечить регулярные поступления внешнего финансирования".
По словам Пышного, главной целью возможной новой программы с МВФ останется обеспечение макрофинансовой стабильности Украины и формирование устойчивой модели восстановления экономики.
В рамках согласованного с МВФ сценария партнеры Украины будут формировать свое видение будущей поддержки.
Глава НБУ отметил два важных заявления европейских партнеров:
Пышный подчеркнул, что новая программа МВФ должна максимально учитывать евроинтеграционное движение Украины. В то же время Украина должна мобилизовать внутренний потенциал для обеспечения стабильного финансирования растущих расходов на оборону при поддержке международных партнеров.
Действующая программа МВФ с Украиной рассчитана на 2023-2027 годы. Премьер-министр Юлия Свириденко обратилась к МВФ с просьбой о новой программе. МВФ склоняется к тому, чтобы вместо действующей подготовить новую программу с Украиной.
Украина и МВФ уже начали обсуждать параметры новой программы. Решение будет зависеть от договоренностей по реформам и финансированию.