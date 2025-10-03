RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Пышный объяснил цель возможной новой программы МВФ для Украины

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Правление НБУ провело встречу с руководителями 30 крупнейших банков Украины. Основными темами стали ожидания от новой программы с МВФ и потенциал банковского сектора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ

Глава НБУ Андрей Пышный пояснил: "Обсуждение о новой потенциальной программе не означает, что мы неэффективны в рамках текущей программы EFF. Наоборот, мы успешно прошли восемь пересмотров. Однако сейчас должны вместе с МВФ разработать новый дизайн программы, чтобы обеспечить регулярные поступления внешнего финансирования".

По словам Пышного, главной целью возможной новой программы с МВФ останется обеспечение макрофинансовой стабильности Украины и формирование устойчивой модели восстановления экономики.

В рамках согласованного с МВФ сценария партнеры Украины будут формировать свое видение будущей поддержки.

Евроинтеграционный контекст

Глава НБУ отметил два важных заявления европейских партнеров:

  • Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый финансовый инструмент - репарационный заем на основе доходов от замороженных активов РФ;
  • Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила значительный прогресс во взаимодействии с Украиной по адаптации законодательства к стандартам ЕС.

Пышный подчеркнул, что новая программа МВФ должна максимально учитывать евроинтеграционное движение Украины. В то же время Украина должна мобилизовать внутренний потенциал для обеспечения стабильного финансирования растущих расходов на оборону при поддержке международных партнеров.

 

Новая программа

Действующая программа МВФ с Украиной рассчитана на 2023-2027 годы. Премьер-министр Юлия Свириденко обратилась к МВФ с просьбой о новой программе. МВФ склоняется к тому, чтобы вместо действующей подготовить новую программу с Украиной.

Украина и МВФ уже начали обсуждать параметры новой программы. Решение будет зависеть от договоренностей по реформам и финансированию.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФНациональный банк Украины