UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Пишний пояснив, коли в Україні може з’явитися е-гривня

Фото: голова НБУ Андрій Пишний (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України відклав запуск е-гривні через війну. Регулятор планує використати цей час для доопрацювання технічних рішень.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube.

"Так, війна. Ми наразі вважаємо, що саме війна дає нам підстави відтермінувати запровадження цього рішення. Крім того, цей час ми використаємо для того, щоб знайти якнайкраще технічне рішення", - зазначив голова НБУ.

Україна вивчає досвід інших країн

Пишний наголосив, що Нацбанк активно вивчає міжнародний досвід і співпрацює з провідними центральними банками світу, щоб створити найкращу модель електронної гривні.

"Ми уважно слідкуємо за тими напрацюваннями, які відбуваються в інших центральних банках, зокрема в Європейському центральному банку, Бундесбанку, Центральному банку Сінгапуру. Ми хочемо зробити це рішення максимально якісним, яке враховує найкращий досвід і практики", - підкреслив він.

Е-гривню можуть запровадити після завершення війни

Очільник НБУ додав, що впровадження цифрової валюти потребуватиме значних інвестицій, тому реалізацію відклали до більш стабільного періоду.

"Саме через війну, з огляду на ті інвестиції, які може потребувати це рішення, правління Національного банку відтермінувало відповідне введення", - підсумував Пишний.

Раніше заступник голови НБУ Олексій Шабан повідомив, що Національний банк України готується до пілотного проєкту з випуску цифрової валюти - е-гривні. Однак, за його словами, остаточного рішення про її запровадження ще немає.

У НБУ запевняють, що готівка не зникне з обігу в разі запровадження електронних грошей. НБУ навіть не розглядає відмову від готівкових коштів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк Українигривні