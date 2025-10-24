Пишний пояснив, коли в Україні може з’явитися е-гривня

Національний банк України відклав запуск е-гривні через війну. Регулятор планує використати цей час для доопрацювання технічних рішень.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube.
"Так, війна. Ми наразі вважаємо, що саме війна дає нам підстави відтермінувати запровадження цього рішення. Крім того, цей час ми використаємо для того, щоб знайти якнайкраще технічне рішення", - зазначив голова НБУ.
Пишний наголосив, що Нацбанк активно вивчає міжнародний досвід і співпрацює з провідними центральними банками світу, щоб створити найкращу модель електронної гривні.
"Ми уважно слідкуємо за тими напрацюваннями, які відбуваються в інших центральних банках, зокрема в Європейському центральному банку, Бундесбанку, Центральному банку Сінгапуру. Ми хочемо зробити це рішення максимально якісним, яке враховує найкращий досвід і практики", - підкреслив він.
Очільник НБУ додав, що впровадження цифрової валюти потребуватиме значних інвестицій, тому реалізацію відклали до більш стабільного періоду.
"Саме через війну, з огляду на ті інвестиції, які може потребувати це рішення, правління Національного банку відтермінувало відповідне введення", - підсумував Пишний.
Раніше заступник голови НБУ Олексій Шабан повідомив, що Національний банк України готується до пілотного проєкту з випуску цифрової валюти - е-гривні. Однак, за його словами, остаточного рішення про її запровадження ще немає.
У НБУ запевняють, що готівка не зникне з обігу в разі запровадження електронних грошей. НБУ навіть не розглядає відмову від готівкових коштів.