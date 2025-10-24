Пишний пояснив, коли в Україні може з’явитися е-гривня

"Так, війна. Ми наразі вважаємо, що саме війна дає нам підстави відтермінувати запровадження цього рішення. Крім того, цей час ми використаємо для того, щоб знайти якнайкраще технічне рішення", - зазначив голова НБУ.

Україна вивчає досвід інших країн

Пишний наголосив, що Нацбанк активно вивчає міжнародний досвід і співпрацює з провідними центральними банками світу, щоб створити найкращу модель електронної гривні.

"Ми уважно слідкуємо за тими напрацюваннями, які відбуваються в інших центральних банках, зокрема в Європейському центральному банку, Бундесбанку, Центральному банку Сінгапуру. Ми хочемо зробити це рішення максимально якісним, яке враховує найкращий досвід і практики", - підкреслив він.

Е-гривню можуть запровадити після завершення війни

Очільник НБУ додав, що впровадження цифрової валюти потребуватиме значних інвестицій, тому реалізацію відклали до більш стабільного періоду.

"Саме через війну, з огляду на ті інвестиції, які може потребувати це рішення, правління Національного банку відтермінувало відповідне введення", - підсумував Пишний.