Пышный пояснил, когда в Украине может появиться е-гривна

"Да, война. Мы сейчас считаем, что именно война дает нам основания отсрочить введение этого решения. Кроме того, это время мы используем для того, чтобы найти наилучшее техническое решение", - отметил глава НБУ.

Украина изучает опыт других стран

Пышный подчеркнул, что Нацбанк активно изучает международный опыт и сотрудничает с ведущими центральными банками мира, чтобы создать лучшую модель электронной гривны.

"Мы внимательно следим за теми наработками, которые происходят в других центральных банках, в частности в Европейском центральном банке, Бундесбанке, Центральном банке Сингапура. Мы хотим сделать это решение максимально качественным, которое учитывает лучший опыт и практики", - подчеркнул он.

Е-гривну могут ввести после завершения войны

Глава НБУ добавил, что внедрение цифровой валюты потребует значительных инвестиций, поэтому реализацию отложили до более стабильного периода.

"Именно из-за войны, учитывая те инвестиции, которые может потребовать это решение, правление Национального банка отсрочило соответствующее введение", - подытожил Пышный.