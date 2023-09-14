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Пышный назвал главный приоритет НБУ во время войны

Украина, Четверг 14 сентября 2023 14:29
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Пышный назвал главный приоритет НБУ во время войны Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины считает своей главной задачей обеспечение стабильного курса гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube .

"Я хочу напомнить, что мы не находимся в режиме инфляционного таргетирования. Мы к нему идем, и это часть нашей стратегии. Вместе с тем, для Национального банка ключевым показателем эффективности и главной целью является обеспечение курсовой стабильности и устойчивости", - сказал он.

По его словам, НБУ делает шаги для того, чтобы начать валютную либерализацию и вернуться к более гибкому курсу гривны по отношению к доллару и инфляционному таргетированию.

Курс доллара

С началом войны НБУ ввел ряд валютных ограничений как для граждан, так и дял предприятий. НБУ с июля прошлого года держит официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 36,6. На наличном рынке курс с начала года упал с 40,5 до 38 гривен за доллар.

Национальный банк Украины примет решение о переходе к большей гибкости обменного курса только тогда, когда будут обеспечены необходимые предпосылки. Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, такие условия пока формируются.

Сущность режима инфляционного таргетирования состоит в публичном объявлении количественных целей по инфляции и обязательстве центрального банка достигать этих целей в течение среднесрочного периода. Решения по денежно-кредитной политике принимаются с учетом прогноза инфляции. Основным монетарным инструментом и операционным ориентиром при таком монетарном режиме является процентная ставка.

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