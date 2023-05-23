Пішли боротися з темрявою. Данілов висловився про росіян у Бєлгородській області

"Вони росіяни, це їхня країна, і вони мають право там перебувати. Є деякі росіяни, які на боці світла і які пішли боротися з темрявою, яка зараз існує в Росії", - сказав він.

При цьому Данілов відкинув висунуті Москвою звинувачення у причетності України та підкреслив, що все, що відбувається у Бєлгороді, - справа виключно Росії.

"Там відбуваються події, пов'язані з сектором, який, на нашу думку, повинен коментувати або верховний головнокомандувач, тобто Путін, або міністр оборони, або хтось інший. Вони є громадянами Російської Федерації", - сказав секретар РНБО.

Він додав, що якби мова йшла про росіян, які перетнули кордон, це було б питанням ФСБ, адже вони повинні захистити цей кордон: "Ще раз підкреслюю, це питання до тих росіян, які сьогодні знаходяться в Бєлгородській області".

Що відбувається в Бєлгородській області

Вчора у Бєлгородській області оголосили "контртерористичну операцію" після того, як Легіон "Свобода Росії" та "Російській добровольчий корпус" почали проводити операцію для звільнення Росії від путінського режиму. В області відселили жителів дев'яти населених пунктів.

Росія навіть почала перекидати частину військ з передової в Україні у Бєлгородську область.

У Кремлі висловлюють глибоку "занепокоєність" подіями, а в Міноборони України прогнозують, що інцидент у Бєлгородській області не буде останнім випадком повстання в межах РФ.

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