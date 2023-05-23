Кремль "занепокоєний" через Бєлгородську область. У Резнікова пророкують: інцидент не останній

Інцидент у Бєлгородській області стане не буде останнім випадком повстання в межах російських кордонів. Переломний момент настав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра оборони України Юрія Сака у розмові з Times Radio.

Для Росії все тільки починається?

"Для нас досить дивно, що російським повстанцям і російським партизанам знадобилося стільки часу, щоб активізуватися в плані спроб позбутися терористичного режиму, який несе смерть і руйнування Україні, ізолює Росію на міжнародному рівні. Загинуло понад 200 тисяч російських солдатів. Мабуть, переломна точка досягнута", - сказав Сак.

За його словами, ці події відбуваються через те, що ЗСУ викрили, що Росія - це "паперовий тигр". Тож українці показали, що РФ можна і потрібно бити на полі бою.

"Це те, що ми робимо в Україні. І ми впевнені, що це надихнуло російських партизанів і тих російських громадян, які сподіваються щось змінити і не хочуть бути частиною цього злочину агресії", - вважає Сак.

Радник Резнікова віддалив Україну від прямого зв’язку з партизанами, але сказав, що вони мають схожі цілі.

"Мені здається, мета цих дій була сформульована вчора тими, хто їх вчинив. Вони заявили, що хочуть демілітаризувати цю частину Росії. Вони хочуть, щоб війна пішла з їхньої території", - зазначив Сак.

Він наголосив, що саме це насправді відповідає цілям України.

"Оскільки ми віримо, що для того, щоб Україна була в безпеці, а Європа була в безпеці, після того, як ми переможемо Росію на полі бою, нам усім потрібно буде створити демілітаризовану зону певної форми в частинах Росії", - підсумував Сак.

У Кремль "глибоко занепокоєні"

Зазначимо, що сьогодні російські пропагандисти намагалися дізнатися у прес-секретаря глави Кремля Дмитра Пєскова скільки ще триватиме так звана "контртерористична операція" в Бєлгородській області.

Втім, той навіть не зміг відповісти на запитання, чому "зачистка" регіону триває вже понад добу, переадресувавши його силовим органам.

"Безумовно, те, що вчора сталося, викликає глибоке занепокоєння", - сказав Пєсков.

Також він зазначив, що Кремль не коментує кількість та осіб, які напали на Білгородську область, але приплів, традиційно, так званих "українських диверсантів".

У Бєлгородській області відселили вже 9 населених пунктів

Тим часом губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що "зачистка" території продовжується. За його словами, також було відселено жителів дев'яти населених пунктів.

"Фактично відселені жителі Грайворона, Новобудівки, Горьковського, Безімену, Мокра Орлівка, Глотове, Гора Поділ, Замостя, Сподарюшено", - сказав він, додавши, що в деяких населених пунктах були обстріли та скидання вибухівки з квадрокоптерів.

Мова йде про такі населені пункти: Грайворон; Новостроєвка; Горьківське; Безимене; Мокра Орлівка; Глотове; Гора Поділ; Замостя; Сподарюшене.

Своєю чергою Легіон "Свобода Росії" та "Російській добровольчий корпус" (РДК) повідомили, що продовжують звільнення Росії від путінського режиму.

Нагадаємо, як розповіли джерела РБК-Україна в розвідці, через ситуацію на кордоні у Бєлгородській області Росія хоче перекинути туди додаткові війська. В тому числі деякі боєздатні підрозділи, що воюють на території України.

Детальніше про події в російському регіоні дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна "Смуга безпеки" для України. Що відбувається у Бєлгородській області".

Як все починалося - читайте також в нашому матеріалі "Вибухи, новий рейд, танки та вертоліт? Що відбувається на кордоні України з РФ".

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