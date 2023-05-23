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Пошли бороться с тьмой. Данилов высказался о россиянах в Белгородской области

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина никак не причастна к событиям в Белгородской области РФ. За пограничный рейд отвечают россияне, желающие избавиться от тьмы в своей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова CNN.

"Они россияне, это их страна, и они имеют право там находиться. Есть некоторые россияне, которые на стороне света и которые пошли бороться с темнотой, которая сейчас существует в России", - сказал он.

При этом Данилов отверг предъявленные Москвой обвинения в причастности Украины и подчеркнул, что происходящее в Белгороде - дело исключительно России.

"Там происходят события, связанные с сектором, который, по нашему мнению, должен комментировать либо верховный главнокомандующий, то есть Путин, либо министр обороны, либо кто-то другой. Они граждане Российской Федерации", - сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что если бы речь шла о россиянах, пересекших границу, это был бы вопрос ФСБ, ведь они должны защитить эту границу: "Еще раз подчеркиваю, это вопрос к тем россиянам, которые сегодня находятся в Белгородской области".

Что происходит в Белгородской области

Вчера в Белгородской области объявили "контртеррористическую операцию" после того, как Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" начали проводить операцию по освобождению России от путинского режима. В области отселили жителей девяти населенных пунктов.

Россия даже начала перекидывать часть войск с передовой в Украине в Белгородскую область.

В Кремле выражают глубокую "обеспокоенность" событиями", а в Минобороны Украины прогнозируют, что инцидент в Белгородской области не будет последним случаем восстания в пределах РФ.

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Алексей ДаниловБелгородская областьРоссийская Федерация