Пішли в атаку колонами: "Азов" зупинив наступ росіян під Добропіллям

Ситуація на Добропільському напрямку

Російські окупаційні війська нещодавно поширили фейкову інформацію про нібито встановлення контролю над Добропіллям поблизу Гуляйполя в Запорізькій області. У Генеральному штабі ЗСУ ці заяви офіційно спростували.

Там наголосили, що повідомлення російської пропаганди не відповідають реальній ситуації, а населений пункт і надалі перебуває під контролем Сил оборони України.

Раніше також повідомлялося, що російські підрозділи намагалися прорвати українську оборону та просунутися в напрямку Добропілля, однак зазнали втрат і були відбиті.

Нещодавно ми писали, що на Добропільському напрямку українські прикордонники відбили спробу штурму російських загарбників. За даними ДПСУ, до атаки ворог залучив близько 20 військових і 9 квадроциклів.

Проте прикордонники Чернігівського загону разом із бійцями Нацгвардії діяли швидко та злагоджено, в результаті чого напад було відбито.