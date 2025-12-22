RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Пошли в атаку колоннами: "Азов" остановил наступление россиян под Добропольем

Иллюстративное фото: "Азов" остановил наступление россиян под Добропольем (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинские силы обороны отбили очередной штурм российских войск в районе Доброполья, что в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины.

Утром понедельника, 22 декабря, в полосе ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" было зафиксировано движение четырех вражеских колонн в направлении Доброполья. Во время атаки противник привлек 24 единицы бронированной техники. Штурм осуществляли подразделения морской пехоты РФ.

 

Пилоты FPV-дронов и тяжелых бомберов ОЗСП Lasar's Group во взаимодействии со смежными подразделениями Сил обороны эффективно поразили скопление российских сил. По результатам боя было уничтожено не менее четырех танков, еще несколько единиц бронетехники - поражено.

В результате нанесенных ударов были уничтожены:

  • танки - 2 ед.
  • танки во взаимодействии с другими подразделениями - 2 ед.

Также было поражено:

  • ББМ - 6 ед.
  • танки - 6 ед.
  • БТР - 1 ед.
  • квадроцикл - 1 ед.
  • личный состав - 4 человека.

Сейчас продолжается ликвидация остатков вражеских сил, участвовавших в штурме.

 

Ситуация на Добропольском направлении

Российские оккупационные войска недавно распространили фейковую информацию о якобы установлении контроля над Добропольем вблизи Гуляйполя в Запорожской области. В Генеральном штабе ВСУ эти заявления официально опровергли.

Там отметили, что сообщения российской пропаганды не соответствуют реальной ситуации, а населенный пункт и в дальнейшем находится под контролем Сил обороны Украины.

Ранее также сообщалось, что российские подразделения пытались прорвать украинскую оборону и продвинуться в направлении Доброполья, однако понесли потери и были отбиты.

Недавно мы писали, что на Добропольском направлении украинские пограничники отбили попытку штурма российских захватчиков. По данным ГПСУ, к атаке враг привлек около 20 военных и 9 квадроциклов.

Однако пограничники Черниговского отряда вместе с бойцами Нацгвардии действовали быстро и слаженно, в результате чего нападение было отбито.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеДобропольеАзовціНацгвардия