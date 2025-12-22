Пошли в атаку колоннами: "Азов" остановил наступление россиян под Добропольем

Ситуация на Добропольском направлении

Российские оккупационные войска недавно распространили фейковую информацию о якобы установлении контроля над Добропольем вблизи Гуляйполя в Запорожской области. В Генеральном штабе ВСУ эти заявления официально опровергли.

Там отметили, что сообщения российской пропаганды не соответствуют реальной ситуации, а населенный пункт и в дальнейшем находится под контролем Сил обороны Украины.

Ранее также сообщалось, что российские подразделения пытались прорвать украинскую оборону и продвинуться в направлении Доброполья, однако понесли потери и были отбиты.

Недавно мы писали, что на Добропольском направлении украинские пограничники отбили попытку штурма российских захватчиков. По данным ГПСУ, к атаке враг привлек около 20 военных и 9 квадроциклов.

Однако пограничники Черниговского отряда вместе с бойцами Нацгвардии действовали быстро и слаженно, в результате чего нападение было отбито.