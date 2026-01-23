Пішки через кордон: у пункті "Ужгород" водій автобуса у розшуку кинув документи і втік

У пункті пропуску "Ужгород" під час контролю рейсового автобуса прикордонники виявили водія, який перебував у розшуку реєстрі "Оберіг". Побоюючись затримання, чоловік втік до Словаччини, залишивши усі документи на кордоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Рейсовий автобус сполученням "Кошице-Свалява" їхав до України. Під час прикордонного контролю з'ясувалося, що 49-річний водій перебуває у розшуку в державному електронному реєстрі "Оберіг".
Побоюючись затримання, чоловік повернувся до автобуса, розвернув його та на швидкості рушив у напрямку кордону. Прикордонний наряд намагався зупинити транспортний засіб, однак водій не реагував на вимоги та спробував наїхати на військовослужбовця.
Через загрозу життю прикордонника застосували засоби примусової зупинки автобуса на виїзді з пункту пропуску. Через кордон йому не вдалося проїхати.
Після цього водій залишив транспортний засіб і побіг в бік Словаччини. Усі його документи залишилися на території України. У Держприкордонслужбі наголосили, що дії чоловіка були небезпечними не лише для військовослужбовців, а й для інших осіб, які перебували в пункті пропуску.
Про інцидент повідомили Національній поліції України, а також Прикордонній поліції Словаччини.
Раніше РБК-Україна писало, що у "Резерв+" користувачі можуть отримувати розширену інформацію з реєстру "Оберіг", дізнаватися про зміни своїх даних через push-сповіщення, а також подавати запити на виправлення помилок за новими категоріями.
Також ми розповідали, чому військовозобов'язані можуть отримати статус "у розшуку" під час мобілізації та як його зняти законним шляхом. Юрист розповів про три можливі варіанти вирішення: виправлення помилки в ТЦК, онлайн-сплату штрафу через "Резерв+" або судове оскарження. Зняття статусу "у розшуку" не гарантує відстрочки від мобілізації і не звільняє від обов’язку з’явитися до ТЦК.