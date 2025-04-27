"Резерв+" сповістить, якщо ви в розшуку: що нового у застосунку для військовозобов'язаних

Нещодавно в оновленні застосунку "Резерв+" з’явилися нові сервіси. Завдяки яким військовозобов'язані можуть дізнатися про зміну даних в реєстрі "Оберіг" та отримати розширену інформацію з нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Рівненського обласного ТЦК та СП.

Для того, щоб скористатися новими функціями, необхідно оновити свій електронний застосунок "Резерв+".

Після чого військовозобов'язаний отримає доступ до нових сервісів і, власне, можливість дізнаватися про зміну особистих даних в реєстрі "Оберіг" та отримати розширену інформацію з нього. Також додалися категорії у запитах виправлення даних.

Користувач може згенерувати у форматі PDF розширену інформацію про себе з "Оберега", щоб бути в курсі, які дані про нього є в реєстрі. Це можна зробити, натиснувши на три крапки електронного військового документа і вибравши відповідний розділ.

Також додані push-сповіщення про зміну інформації в "Оберезі". На першому етапі - це сповіщення про подання та зняття з розшуку.

Крім цього, з’явилися шість нових категорій, які допоможуть виправити неточності в даних:

Статус "Потребує уточнення". Коли про людину є інформація в реєстрі "Оберіг", але без прив'язки до ТЦК і це потрібно виправити.

Помилка в персональних даних . Наприклад, неправильно написане ім’я, прізвище чи дата народження.

Статус "Порушення правил військового обліку". Якщо людина вже виправила порушення, проте статус досі відображається.

Статус "На обліку". Коли людина має бути знята або виключена . Наприклад, якщо досягла граничного віку для служби або вступила до лав Сил оборони та більше не є військовозобов’язаною.

Помилка у даних бронювання . Якщо "бронь" є, але дані про це не відображаються. Або вони внесені із помилкою.

Актуалізація даних про роботу . Дозволяє оновити інформацію про місце роботи через реєстр Пенсійного Фонду України.

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