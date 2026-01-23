Пешком через границу: в пункте "Ужгород" водитель автобуса в розыске бросил документы и сбежал

Рейсовый автобус сообщением "Кошице-Свалява" ехал в Украину. Во время пограничного контроля выяснилось, что 49-летний водитель находится в розыске в государственном электронном реестре "Оберег".

Опасаясь задержания, мужчина вернулся к автобусу, развернул его и на скорости двинулся в направлении границы. Пограничный наряд пытался остановить транспортное средство, однако водитель не реагировал на требования и попытался наехать на военнослужащего.

Из-за угрозы жизни пограничника применили средства принудительной остановки автобуса на выезде из пункта пропуска. Через границу ему не удалось проехать.

После этого водитель оставил транспортное средство и побежал в сторону Словакии. Все его документы остались на территории Украины. В Госпогранслужбе отметили, что действия мужчины были опасными не только для военнослужащих, но и для других лиц, находившихся в пункте пропуска.

Об инциденте сообщили Национальной полиции Украины, а также Пограничной полиции Словакии.