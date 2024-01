"Пишаюся народом України". Ястремська на Australian Open продовжила лікбез для світу

Головна сенсація цьогорічного Australian Open залишила черговий автограф на об'єктиві трансляційної камери. Цього разу телеглядачі побачили меседж англійською.

"Пишаюся нашим народом України, який бореться", – коротко написала Ястремська та додала до повідомлення традиційне сердечко.

Dayana Yastremska: I’m proud of our fighting people from Ukraine pic.twitter.com/HxeKxa5WEC