"Горжусь народом Украины". Ястремская на Australian Open продолжила ликбез для мира

Главная сенсация Australian Open этого года оставила очередной автограф на объективе трансляционной камеры. В этот раз телезрители увидели месседж на английском.

"Горжусь нашим народом Украины, который борется", – коротко написала Ястремская и добавила к сообщению традиционное сердечко.

Dayana Yastremska: I’m proud of our fighting people from Ukraine pic.twitter.com/HxeKxa5WEC