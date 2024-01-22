Ястремська переродилася на Australian Open і за три кроки від подвигу Серени Вільямс

Українська тенісистка Даяна Ястремська вже стала однією з головних сенсацій Відкритого чемпіонату Австралії 2024 року. Подолавши сито кваліфікації та чотири основні раунди, в середу вранці вона вийде на чвертьфінальний поєдинок мейджора.

Кінець 2023 року, Ястремська завершила сезон з рекордом 39 перемог, 29 поразок і випала за межі топ-100 рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Так сталося вдруге поспіль, хоча негативна тенденція розпочалася раніше. Після чотирьох стартових у кар'єрі сезонів із постійним прогресом (пік – 22-ге місце в класифікації за підсумками 2019-го) українка трохи загальмувала в п'ятому (29-те).

Далі Ястремська впала на 99-ту позицію (2021). У наступні два сезони тенісистка вкрай рідко тішила вітчизняних уболівальників. На мейджорах, де колись 19-річна українка доходила до 1/8 фіналу Вімблдона, справи стали геть кепськими. У 2022-2023 рр. Ястремська на турнірах серії "Гренд Слем" 6 разів вилітала в стартових раундах, а ще в двох випадках – після кваліфікації.

За такої ситуації очікувати багато від сезону-2024 не доводилося. Частково цей прогноз підтвердився на турнірі в Брісбені. Українська тенісистка здолала кваліфікацію, але зачохлила ракетку в першому ж колі від австралійки Дар'ї Севілл. На прийдешньому Australian Open вершиною досягнення для неї здавався виліт, залежно від жеребу, в першому-другому раундах.

Не додав оптимізму виступ Ястремської в кваліфікації. Так, перемогти вдалося всіх трьох суперниць – хорватку Лею Бошковіч, Валентіні Грамматікопулу з Греції та Маю Джойнт (Австралія). Однак, щоразу тепер 23-річна одеситка змушена була грати всі три партії. Жереб же основної сітки збив із ніг. Опоненткою Ястремської стала Маркета Вондроушова.

Чеська тенісистка торік тріумфувала на Вімблдоні та підійшла до Australian Open на 7-й позиції рейтингу WTA. Куди тут розігнатися непереконливій українці? Та в поєдинку з іменитою чешкою наша тенісистка приємно здивувала вперше. Вона не просто переграла Вондроушову. Фактично вона знищила опонентку, подарувавши з панського столу три пункти за матч.

Додатково налаштовувати на наступну суперницю не довелося. Зміна паспортів Варварою Грачовою не змінила ні місця народження (Москва), ні точку зростання тенісної майстерності (Жуковскій в Підмосков'ї), ні всього іншого, пов'язаного з РФ. Ястремська знову розібралася з опоненткою в двох сетах (6:3, 6:2). Та після другої перемоги все ще сприймалася оглядачами вискакулею.

Тим більше, в 3-му раунді в суперниці українці дісталася Емма Наварро. Перспективна американка якраз напередодні Australian Open здобула прем'єрний титул, вигравши турнір у Хобарті. Мовляв, куди до неї Ястремській? Утім, представниця України знову присоромила критиків. І хоч цього разу вітчизняна тенісистка зіграла три сети, але в двох переможних шансів Наварро не надала (6:2, 6:1).

У рамках 1/8 фіналу Ястремській дісталася ще одна зірка. У черговому принциповому протистоянні довелося схрестити ракетки з дворазовою переможницею Australian Open Вікторією Азаренкою з Білорусі. Однак, українка популярно додала балів версії, що найкращі часи білоруської тенісистки вже позаду.

Натомість у самої Ястремської все ще попереду. У чвертьфіналі вона зустрінеться з Ліндою Носковою. 19-річна чешка поки заочно змагалася з українською тенісисткою за приз сенсації мейджора в Мельбурні. Вона зняла "скальпи" співвітчизниці Маріє Боузкової, першої ракетки світу Іги Свьонтек і титулованої українки Еліни Світоліної. Щоправда, останню пройшла на відмові суперниці.

На кону в битві Ястремської та Носкової – путівка до 1/2 фіналу. Та в перспективі вона може стати квитком до вічної слави. Обидві тенісистки поки обережно претендують на перший з 2007 року титул Australian Open, завойований несіяною тенісисткою. Тоді таке досягнення підкорилося легендарній Серені Вільямс. А до культової американки подібне у Відкриту еру трапилося лише раз – несіяна Крістін О'Ніл виграла домашній турнір у 1978-му.

Побачити Ястремську в компанії Вільямс і О'Ніл було б ідеально. Тим більше, що тріумфаторкою з нетрів кваліфікації українська тенісистка в такому випадку залишиться назавжди першою...