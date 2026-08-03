Писемна конституція нарешті може з'явитись у Великій Британії: як жили без неї

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем підтримав ідею створення першої в історії країни письмової конституції. На його думку, вона має закріпити основні принципи державного устрою та стати основою для подальшої децентралізації влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Лише через два тижні після вступу на посаду колишній мер Великого Манчестера назвав одним із пріоритетів своєї адміністрації передачу більшої кількості повноважень регіональній владі.

За словами Бернема, ці зміни мають стати початком нового конституційного устрою країни.

"Зрештою, я думаю, що це починає вказувати на нове конституційне врегулювання", - заявив прем'єр.

Він також наголосив, що Великій Британії потрібен "новий чіткий набір принципів" управління державою.

"Неправильно, що люди сперечаються про речі, які є просто фундаментальними… а відсутність конституції позбавляє прав місця в цій ситуації", - сказав Бернем.

Чому Велика Британія досі не має конституції

На відміну від більшості сучасних держав, Велика Британія ніколи не ухвалювала єдину письмову конституцію. Це пояснюється тим, що її політична система формувалася поступово протягом століть без революцій чи повного перезаснування держави, які зазвичай супроводжуються прийняттям основного закону.

Натомість британський конституційний лад ґрунтується на сукупності різних джерел права. До них належать закони, ухвалені парламентом, судові прецеденти (загальне право), конституційні звичаї та політичні конвенції, а також окремі історичні документи, зокрема Велика хартія вольностей (Magna Carta) 1215 року, Білль про права 1689 року та Акт про врегулювання 1701 року.

Саме ця система, а не єдиний документ, визначає повноваження парламенту, уряду, монарха та судової влади.

Ідея писаної конституції обговорюється вже багато років

Як зазначає Euractiv, заклики до кодифікації британської конституції почали активно звучати лише у XXI столітті.

Одним із перших прихильників цієї ідеї був колишній прем'єр-міністр Гордон Браун, в уряді якого Бернем працював міністром.

У 2015 році парламентський комітет завершив п'ятирічне вивчення питання та дійшов висновку, що в суспільстві немає чіткого консенсусу щодо необхідності ухвалення письмової конституції.

Прем'єр хоче посилити роль регіонів

Бернем також оголосив про намір надати регіональним мерам Англії більше фінансової самостійності.

Зокрема, вони зможуть залишати у своїх регіонах частину зібраних податків. Такий крок має зменшити надмірну централізацію влади, яка, на думку експертів, досі залишається характерною рисою Англії.

Водночас Шотландія, Уельс і Північна Ірландія ще наприкінці 1990-х років отримали власні парламенти та ширші повноваження в межах процесу деволюції.

Як зазначає видання, навіть якщо уряд вирішить просувати реформу, підготовка першої письмової конституції Великої Британії може тривати роками та потребуватиме широких громадських консультацій.