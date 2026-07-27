Україна отримає від Британії ліцензію на виробництво РЕБ Stone Cloak: що він вміє

Україна отримає від Британії ліцензію на виробництво системи радіоактивної боротьби Stone Cloak.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт британського уряду.

"Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з Україною, і наша підтримка залишається непохитною. Stone Cloak - це найкращий зразок британських інновацій, що пройшов випробування на передовій", - заявив британський прем'єр-міністр Енді Бернем.

Після розгортання в Україні технологію Stone Cloak планується інтегрувати у наступне покоління британських засобів далекобійного ураження.

Зокрема, систему застосують у межах проєкту Brakestop - нової британської бюджетної крилатої ракети. Це має посилити національну безпеку обох держав та підвищити ефективність високоточного озброєння.

Що відомо про Stone Cloak

Stone Cloak - британська система радіоелектронної боротьби (РЕБ), призначена для захисту безпілотників.

Пристрій має розмір приблизно з планшет і встановлюється безпосередньо на дрон. Він створює електронні перешкоди, які ускладнюють виявлення, супровід і наведення систем ППО на безпілотник.

Британська влада поки не розкриває технічних характеристик Stone Cloak (діапазони роботи, потужність, принцип дії тощо) з міркувань безпеки.

За даними британського уряду, тисячі таких модулів уже передані Україні та використовуються на фронті. Після передачі прав інтелектуальної власності Україна зможе налагодити їхнє серійне виробництво та вдосконалювати систему на основі бойового досвіду.