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Письменная конституция наконец-то может появиться в Великобритании: как жили без нее

01:37 03.08.2026 Пн
3 мин
Чем руководствовалась и руководствуется Великобритания без конституции?
aimg Филипп Бойко
Письменная конституция наконец-то может появиться в Великобритании: как жили без нее Фото: Энди Бернем, премьер-министр Великобритании (Getty Images)
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Премьер-министр Великобритании Энди Бернем поддержал идею создания первой в истории страны письменной конституции. По его мнению, он должен закрепить основные принципы государственного устройства и стать основой для дальнейшей децентрализации власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Только через две недели после вступления в должность бывший мэр Великого Манчестера назвал одним из приоритетов своей администрации передачу большего количества полномочий региональным властям.

По словам Бернема, эти изменения должны стать началом нового конституционного строя страны.

"В конце концов, я думаю, что это начинает указывать на новое конституционное урегулирование", - заявил премьер.

Он также подчеркнул, что Великобритании требуется "новый четкий набор принципов" управления государством.

"Неправильно, что люди спорят о вещах, которые просто фундаментальны… а отсутствие конституции лишает прав места в этой ситуации", - сказал Бернем.

Почему у Великобритании до сих пор нет конституции

В отличие от большинства современных государств, Великобритания никогда не принимала единой письменной конституции. Это разъясняется тем, что её политическая система формировалась равномерно на протяжении веков без революций либо полного переучреждения страны, которые обычно сопровождаются принятием основного закона.

Британский конституционный строй основывается на совокупности различных источников права. К ним относятся законы, принятые парламентом, судебные прецеденты (общее право), конституционные обычаи и политические конвенции, а также отдельные исторические документы, в частности Великая хартия вольностей (Magna Carta) 1215 г., Билль о правах 1689 г. и Акт об урегулировании 1701 г.

Эта система, а не единственный документ, определяет полномочия парламента, правительства, монарха и судебной власти.

Идея писаной конституции обсуждается уже много лет

Как отмечает Euractiv, призывы к кодификации британской конституции начали активно звучать только в XXI веке.

Одним из первых приверженцев этой идеи был бывший премьер-министр Гордон Браун, в правительстве которого Бернем работал министром.

В 2015 году парламентский комитет завершил пятилетнее изучение вопроса и пришел к выводу, что в обществе нет четкого консенсуса о необходимости принятия письменной конституции.

Премьер хочет усилить роль регионов

Бернем также объявил о намерении предоставить региональным мерам Англии больше финансовой самостоятельности.

В частности, они могут оставлять в своих регионах часть собранных налогов. Такой шаг должен снизить чрезмерную централизацию власти, которая, по мнению экспертов, до сих пор остается характерной чертой Англии.

В то же время, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия еще в конце 1990-х годов получили собственные парламенты и более широкие полномочия в рамках процесса деволюции.

Как отмечает издание, даже если правительство решит продвигать реформу, подготовка первой письменной конституции Великобритании может длиться годами и потребуется широкие общественные консультации.

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