Що сталося у Варшаві

У ніч проти 14 листопада у різних районах міста червоною фарбою написали “Слава УПА”. Постраждали пам’ятник польським солдатам, пам’ятник жертвам Волинської трагедії та пам’ятник героям Варшавського гетто.

Крім написів, вандали залишили наліпки з QR-кодами. Вони вели на сайт з інформацією про УПА.

Слідство вважає, що всі випадки пов’язані між собою: колір фарби і зміст графіті однакові. Детальну інструкцію та замовлення виконавці могли отримати через месенджер. За роботу їм, за даними поліції, заплатили 1000 злотих.

Фото: вандалізм у Польщі ( (mokotow.policja.gov.p)

Спершу затримали 32-річного поляка та 16-річного громадянина України. Поляка суд відправив під арешт на три місяці. Йому закидають співпрацю з іноземною розвідкою на шкоду державі, осквернення пам’ятника та шахрайство.

Неповнолітнього українця суд у справах сім’ї направив до центру тимчасового утримання на три місяці. Його підозрюють у пошкодженні пам’ятників та шахрайстві.

Ще одного підозрюваного, 30-річного українця, затримали поблизу німецького кордону. Його підозрюють в окремих епізодах шахрайства. Суд обрав йому тримання під вартою на три місяці.

Гроші за написи пересилали через посередників. Один із номерів замовника належав 24-річному українцю. Поліцейські знайшли його та 19-річного брата в Новому Санчі. Під час обшуків вилучили телефони, ноутбуки, планшети, SIM-картки, готівку в різних валютах і банківські картки. Після затримання братів доправили до Варшави.

Того ж вечора у Вроцлаві затримали ще одного громадянина України, якому 31 рік. Його можуть підозрювати в причетності до вандалізму. У квартирі чоловіка поліцейські знайшли електронне обладнання, банківські картки та наркотики.

За версією слідства, підозрювані могли входити до організованої групи, яка діяла за завданням російських спецслужб. 24-річному і 31-річному чоловікам оголосили підозри в організованій злочинній групі, роботі на іноземну розвідку та оскверненні пам’ятника. Прокуратура просила взяти їх під варту на три місяці, але суд цього не підтримав. Обох українців депортували з Польщі.

19-річного брата обвинувачують в організованому злочинному угрупованні. Він під наглядом поліції. Йому заборонили виїжджати з Польщі та спілкуватися з іншими фігурантами справи.

Окремо 14 листопада у Гданську затримали 17-річного українця, який залишив написи “Слава УПА” на пам’ятниках. Він пошкодив сім пам’ятників у Гдині та Гданську.

Підлітку висунули звинувачення у вандалізмі, підбурюванні до насильства та ненависті на національному ґрунті, а також у “підтримці фашистської ідеології”. Йому загрожує до трьох років ув’язнення.

Як повідомляло РБК-Україна, 21 листопада у Бидгощі група людей напала на двох українських підлітків біля торгового центру.

15-річній дівчині зламали ніс.