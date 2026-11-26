Чоловік, який напередодні скоїв самопідпал поблизу президентського палацу у Варшаві, вижив та перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Про це сповістили журналістам у пресслужбі МЗС України, повідомляє РБК-Україна .

У МЗС також додали, що наразі очікують на додаткову інформація щодо стану чоловіка від польських компетентних органів та медиків. "Також Посольство встановило контакт із матір’ю постраждалого та надаватиме їй необхідне сприяння. Ситуація перебуває на особливому контролі Посольства", - підсумували в МЗС України.

За словами українськиї дипломатів, чоловіка вдалося врятувати - його вже допривали до відділення інтенсивної терапії.

"За отриманою інформацією, постраждалий, з високим ступенем імовірності, є громадянином України. Наразі польська сторона проводить заходи для остаточного підтвердження його особи,", - сповістили в МЗС.

У дипломатичному відомстві заявили, що співробітники консульського відділу Посольства України в Республіці Польща встановили контакт із польською поліцією.

Самопідпал чоловіка у Польщі

Ввечері 25 листопада 22-річний чоловік вчинив самопідпал навпроти президентського палацу у Варшаві.

Таким чином він намагався привернути увагу до своєї вимоги забезпечити українцям у Польщі таке саме ставлення, як і до поляків.

Інцидент стався близько 17:00 на Краківському передмісті, біля будівлі Міністерства культури та національної спадщини, розташованої навпроти президентського палацу.

За інформацією видання, чоловік приніс із собою рюкзак, у якому були легкозаймиста рідина та документи з викладенням його вимог. Він облив себе горючою речовиною та підпалив.

На допомогу постраждалому одразу кинулися перехожі та співробітники Державної служби охорони Польщі (SOP), які чергували біля президентського палацу. Один з очевидців скористався вогнегасником із сусідньої будівлі та загасив полум'я.

Крім того, чоловікові надали допомогу медики, які перебували неподалік.