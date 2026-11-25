У Польщі напали на українських підлітків: у 15-річної дівчини зламаний ніс
У польському Бидгощі група людей напала на двох українських підлітків біля торгівельного центру. 15-річній дівчині зламали ніс, поліція розслідує образи на національному ґрунті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24.
Що відомо про напад
Інцидент стався ввечері 21 листопада біля торгівельного центру на вулиці Війська Польського. За даними TVN24, 15-річна українка перебувала там із 17-річним приятелем.
До підлітків почала чіплятися група молодих поляків. За інформацією телеканалу, причиною невдоволення нападників, імовірно, стало те, що підлітки розмовляли українською.
Намагаючись уникнути конфлікту, українці вийшли з торгівельного центру, але група пішла за ними. Уже надворі на дівчину напали.
Вона потрапила до лікарні з тілесними ушкодженнями, зокрема переломом носа.
Що повідомляє поліція
Правоохоронці підтвердили отримання повідомлення про образи на національному ґрунті щодо 15-річної громадянки України та хлопця, який її супроводжував.
За даними TVN24, поліція вже допитала свідків і вилучила записи з камер відеоспостереження. Правоохоронці запевняють, що затримання причетних є питанням часу.
Провадження ведуть за фактом образ на національному ґрунті. За це в Польщі загрожує до трьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, це не перший напад на українських дітей у Бидгощі. 14 серпня двоє дорослих напали на 14-річну українку та її 12-річного брата через те, що вони розмовляли українською. Нападники погрожували дітям і застосували фізичну силу.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск тоді публічно засудив напад і закликав зловмисників здатися поліції.