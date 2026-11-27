Что произошло в Варшаве

В ночь на 14 ноября в разных районах города красной краской написали "Слава УПА". Пострадали памятник польским солдатам, памятник жертвам Волынской трагедии и памятник героям Варшавского гетто.

Кроме надписей, вандалы оставили наклейки с QR-кодами. Они вели на сайт с информацией об УПА.

Следствие считает, что все случаи связаны между собой: цвет краски и содержание граффити одинаковы. Подробную инструкцию и заказы исполнители могли получить через мессенджер. За работу им, по данным полиции, заплатили 1000 злотых.

Фото: вандализм в Польше (mokotow.policja.gov.p)

Сначала задержан 32-летний поляк и 16-летний гражданин Украины. Поляка суд отправил под арест на три месяца. Его обвиняют в сотрудничестве с иностранной разведкой в ущерб государству, осквернении памятника и мошенничестве.

Несовершеннолетнего украинца суд по делам семьи направил в центр временного содержания на три месяца. Его подозревают в повреждении памятников и мошенничестве.

Еще одного подозреваемого, 30-летнего украинца, задержали вблизи немецкой границы. Его подозревают в отдельных эпизодах мошенничества. Суд избрал ему содержание под стражей на три месяца.

Деньги за надписи пересылали через посредников. Один из номеров заказчика принадлежал 24-летнему украинцу. Полицейские обнаружили его и 19-летнего брата в Новом Санче. Во время обысков изъяли телефоны, ноутбуки, планшеты, SIM-карты, наличные деньги в различных валютах и банковские карты. После задержания братьев доставили в Варшаву.

В тот же вечер во Вроцлаве был задержан еще один гражданин Украины, которому 31 год. Его могут подозревать в причастности к вандализму. В квартире мужчины полицейские обнаружили электронное оборудование, банковские карточки и наркотики.

По версии следствия, подозреваемые могли входить в организованную группу, действовавшую по заданию российских спецслужб. 24-летнему и 31-летнему мужчине объявили подозрения в организованной преступной группе, работе на иностранную разведку и осквернении памятника. Прокуратура просила заключить их под стражу на три месяца, но суд этого не поддержал. Оба украинца были депортированы из Польши.

19-летний брат обвиняется в организованной преступной группировке. Он находится под наблюдением полиции. Ему запретили уезжать из Польши и общаться с другими фигурантами дела.

Отдельно 14 ноября в Гданьске задержали 17-летнего украинца, оставившего надписи "Слава УПА" на памятниках. Он повредил семь памятников в Гдыне и Гданьске.

Подростку предъявили обвинения в вандализме, подстрекательстве к насилию и ненависти на национальной почве, а также в поддержке фашистской идеологии. Ему грозит до трех лет заключения.

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