Пиротехники вблизи Петровского обезвредили 89 взрывоопасных предметов

С момента начала разминирования территорий в районе разведения сил возле Петровского и Богдановки на Донбассе, пиротехники обезвредили 89 единиц взрывоопасных предметов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что пиротехнические работы начались 13 ноября. За это время было обследовано более 12,17 гектаров территории.

"По состоянию на 14:00 17 ноября пиротехниками ГСЧС Украины обследовано территорию площадью 2,6 га, были изъяты и обезврежены установленным способом 40 единиц взрывоопасных предметов и 35 единиц патронов различного калибра. Всего обнаружено и обезврежено 89 единиц взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 ноября сообщалось, что миссия ОБСЕ в 1,8 км к северу от Петровского видела 2 взрыва (один из которых они также слышали) на расстоянии около 1,7 км к юго-западу (по оценке, контролируемые подрывы).

Напомним, ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила, что на Донбассе завершен отвод сил и средств на участке разведения в районе Петровского. Разведение началось 9 ноября.