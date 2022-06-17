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Нет пиротехнике и громкой музыке. В Киеве вводят "режим тишины": что запрещено

Фото: в Киеве запретили пиротехнику и громкую музыку (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В столице запретили использовать пиротехнические изделия и включать громкую музыку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой КМВА.

Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов выдал поручение о соблюдении режима тишины в городе.

Что запрещено

  • зрелища с использованием пиротехнических изделий,
  • громкое пение,
  • трансляции развлекательной музыки со звуковоспроизводящей аппаратурой,
  • использовать другие громкоговорящие установки.

В поручении отмечается, что на жителей города негативно влияет несоблюдение другими людьми режима тишины из-за войны, начатой Россией на территории Украины, и ожидания ракетных ударов.

Напомним, в Киеве пока не будут начинать пляжный сезон - какая причина.

Кроме того, Киевский фуникулер закрыли на плановый ремонт.

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