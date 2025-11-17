"Піпо" більше не безкарний: найрозшукуванішого наркоторговця Еквадору арештували в ЄС

Одного з найнебезпечніших та найбільш розшукуваних наркобосів Еквадору затримали в Іспанії — через кілька років після того, як він інсценував власну смерть і зник з поля зору правоохоронців. Про арешт повідомили 16 листопада еквадорська влада та іспанська поліція.

Президент Еквадору Даніель Нобоа заявив, що Вілмера Чаваррію, відомого під прізвиськом «Піпо», затримали у місті Малага під час спільної операції з правоохоронцями Іспанії. Національна поліція Іспанії оприлюднила фото, на якому Чаваррію у чорному спортивному костюмі супроводжують до службового автомобіля.

Чаваррію вважають одним із лідерів угруповання «Лос Лобос» — одного з найбільших наркокартелів Еквадору, до складу якого входить близько 8 тисяч бойовиків. Нещодавно США офіційно визнали «Лос Лобос» терористичною організацією. Картель пов’язують із численними політичними вбивствами в Еквадорі та співпрацею з мексиканським картелем «Нове покоління Халіско».

За словами президента Нобоа, Чаваррія інсценував свою смерть у 2021 році під час пандемії COVID-19, отримав нові документи та перебрався до Іспанії. Звідти він, за даними слідства, координував постачання наркотиків до різних країн, замовляв убивства та контролював схеми вимагання у золотодобувній промисловості Еквадору.

Ще на початку 2010-х Еквадор вважався однією з найбезпечніших країн Південної Америки. Проте за останні роки рівень насильницьких злочинів різко зріс. Країна стала важливим транзитним вузлом для кокаїну, який виробляють у сусідніх Колумбії та Перу, а боротьба картелів за контроль над портами та узбережжям переросла у хвилю вбивств політиків, журналістів і чиновників.

Затримання Чаваррії збіглося з проведенням у країні масштабного конституційного референдуму. Громадянам запропонували, зокрема, дозволити розміщення в Еквадорі військових баз іноземних держав.

Президент Нобоа наголошує, що така реформа необхідна для посилення міжнародної співпраці у боротьбі з наркоторгівлею та стримування злочинних угруповань, які дедалі активніше діють у країні.