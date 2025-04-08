США розглядають удари дронами по картелях у Мексиці, - NBC News

Американська влада обговорює можливість ударів дронами по наркокартелях у Мексиці. Мета - припинити постачання наркотиків через південний кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Як розповіли виданню шість неназваних чинних і колишніх американських військових, співробітників правоохоронних органів і розвідки, обговорення атаки дронів відбувається на рівні представників Білого дому, Міністерства оборони та розвідки. Йдеться про можливий удар по діячах картелів та їхніх логістичних мережах у Мексиці за співпраці з мексиканським урядом.

Співрозмовники NBC News зазначили, що остаточного рішення про атаку дронів на наркокартелі в Мексиці не ухвалено. Також не виключені односторонні дії без узгодження з Мексикою, але це буде крайнім заходом. Поки невідомо, чи обговорював Вашингтон таку ідею з Мехіко.

Джерела журналістів зазначили, що американські військові та ЦРУ різко активізували спостережні польоти над Мексикою для збору розвідданих. Ймовірно, так США готуються до масштабної кампанії проти картелів. За словами президента Мексики Клаудії Шейнбаум, польоти здійснюються за згодою Мексики.

"Вони хочуть скласти список цілей", - зазначив один із колишніх чиновників, знайомий із планами адміністрації про спостережні польоти.

При цьому публічно американські чиновники не виключають силового методу боротьби проти наркокартелів у Мексиці. Зокрема, кандидат президента Дональда Трампа на посаду посла в Мексиці Рональд Джонсон відмовився виключити можливість односторонніх військових дій США на території Мексики.

Згідно з чутками, влада США сподівається координувати будь-які дії проти картелів із військовими та правоохоронними органами Мексики.