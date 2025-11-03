ua en ru
У Трампа готують відправку військових до Мексики для операції проти наркокартелів, - NBC

Вашингтон, Понеділок 03 листопада 2025 19:37
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Адміністрація президента США Дональда Трампа детально планує нову операцію проти наркокартелів у Мексиці. У її рамках на мексиканську територію відправлять американських військових і розвідників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Два чинних і два колишніх високопоставлених американських чиновники розповіли виданню, що вже почалися етапи ранньої підготовки до можливої місії, яка передбачає наземні операції на території Мексики. Але розгортання військ там найближчим часом не передбачається, обговорення масштабів операції триває.

За даними NBC News, у разі затвердження операції дії американських сил відбуватимуться в умовах секретності. Публічно висвітлювати події не будуть, як і останні удари по венесуельських суднах, на яких могли перевозити наркотики.

Журналісти зазначають, що, згідно з планом, американські військові завдаватимуть ударів дронами по нарколабораторіях, членах і лідерах картелів. Деякі безпілотники вимагають присутності операторів на землі для "безпечного і точного застосування".

Варто зауважити, що в лютому Держдеп США визнав шість мексиканських картелів, а також угруповання MS-13 і Tren de Aragua з Венесуели, іноземними терористичними організаціями. Таким чином, розвідка і військові отримали розширені юридичні повноваження для проведення таємних операцій.

Чутки про плани США вдарити по наркокартелях у Мексиці

Нагадаємо, ще у квітні NBC News з посиланням на джерела писало, що американська влада розглядає можливість завдати удару дронами по картелях у Мексиці.

За даними співрозмовників видання, США планували завдати таких ударів у співпраці з мексиканським урядом, але не відкидали й односторонніх дій.

Сполучені Штати Америки Мексика Дональд Трамп
