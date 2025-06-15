Пилові бурі, урагани й тропічні ночі: чи призведуть зміни клімату до катаклізмів в Україні

Чи можуть зміни клімату призвести до катаклізмів в Україні

До потужних катаклізмів зміна клімату в Україні не призведе, але негативні наслідки будуть. Зокрема, це може призвести до того, що затоки арктичного холоду будуть у травні, тому загроза заморозків посилюватиметься. Ще одна небезпека - підвищення температури влітку, що збільшує тривалість спекотного періоду, теплового стресу. Це також приводить до підвищення рівня смертності.

"За даними Всесвітньої метеорологічної організації, найбільше люди постраждали від метеорологічних явищ на всіх континентах саме від хвиль тепла, спеки. Особливо вразливими є мешканці великих міст, де внаслідок ефекту "міського острова тепла" температура повітря може бути вищою на 5 і більше градусів, ніж у передмісті", - каже Балабух.

За словами науковиці, найбільша небезпека виникнення "островів тепла" є у містах-мільйонниках, а також тих населених пунктах, де мало парків, скверів та зелених зон.

"Вже зараз в Україні влітку спостерігаються тропічні ночі, коли температура навіть вночі не опускається нижче 20 градусів тепла", - додає кліматолог.

Пилові бурі можуть повернутись

Ще однією загрозою для України в майбутньому можуть стати пилові бури. Вони небезпечні, оскільки зносять великий шар родючого ґрунту і переносять його на великі відстані. Такі процеси були активними в Україні у 1960-х роках, особливо від цього страждали південні регіони.

"Тоді ухвалили дуже правильне рішення - посадити лісосмуги для боротьби із пиловими бурями. Вони майже протягом 30 років захищали нас: не спостерігалось явищ, які б тривали понад добу зі швидкістю вітру понад 15 метрів за секунду і перенесенням пилу на значну відстань", - розповідає Балабух.

Оскільки зараз ці лісосмуги знищили у зоні бойових дій, це зруйнувало захист від пилових бур. Надалі при збільшенні швидкості вітру, зростанні посушливості, підвищенні температури збільшується ймовірність, що на півдні можуть виникати сильні пилові бурі.