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Не тільки негативні наслідки. Що може виграти Україна від глобального потепління

Неділя 15 червня 2025 08:33
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Не тільки негативні наслідки. Що може виграти Україна від глобального потепління Яку користь Україні можуть принести зміни клімату (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Зміни клімату і глобальне потепління можуть відкрити Україні можливості для вирощування нових сільськогосподарських культур. За правильної технології зрошування рослин наша держава може стати житницею не лише Європи, а й усього світу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла кандидат географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

Глобальні зміни клімату - нові перспективи для України

"Зміни клімату є переважно негативними, хоча в Україні є й позитивні. З однієї сторони, підвищення температури - це стрес, бо посилюється теплове навантаження на людей. З іншої сторони - це збільшення тривалості теплого періоду, коли вегетація починається раніше. Це створює нові можливості для України для вирощування більшої кількості культур, отримання третього урожаю", - каже науковиця.

Балабух пояснює, що озимина може дозрівати раніше і, відповідно, з’являється можливість вирощування післяжнивних культур. Відповідно, якщо зібрати озимину у червні, то є ще досить тривалий період, щоб до вересня виростити ще якісь плоди.

"Фермери вже часто це використовують зараз. Тому зміни клімату нам дає величезний потенціал", - говорить кліматолог.

Також глобальне потепління надасть можливість в Україні вирощувати більш теплолюбні культури, які раніше тут не росли.

"Але є проблема із забезпеченням вологи. Високі температури сприяють збільшенню випаровуваності. Опади влітку випадають переважно зливові, збільшується тривалість бездощового періоду на фоні високої температури, що призводить до зростання посушливості. Якщо Україна забезпечить рослини вологою завдяки технологіям, то може стати житницею не лише Європи, а й усього світу", - додає Балабух.

Де зміни клімату найвідчутніші

Зараз на Поліссі формується олійно-зерновий пояс. Це дозволяє вирощувати культури, не характерні для цього регіону. Вже зараз межа культивування соняшника і кукурудзи посунулась далеко на північ.

"Зміни, які у нас відбуваються, досить нерівномірні. Температура найбільше зростає на північному сході - у Чернігівській й Сумській області. За останні 30 років тут потепліло на 1,5 градуса і більше, в той час, як по решті країни ці зміни становлять 1-1,2 градуса", - каже кліматолог.

Читайте також про те, що травень 2025 року став другим найтеплішим за всю історію спостережень у світі. При цьому температура повітря в Європі вирізнялась контрастами.

Тим часом травень 2025 року, попри рекордну спеку у світі, в Україну приніс прохолоду та подекуди - заморозки на поверхні ґрунту, на висоті 2 см (місцями - навіть у повітрі).

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Глобальне потепління НАН Украины Зміна клімату
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