Пылевые бури, ураганы и тропические ночи: приведут ли изменения климата к катаклизмам в Украине

Могут ли изменения климата привести к катаклизмам в Украине

К мощным катаклизмам изменение климата в Украине не приведет, но негативные последствия будут. В частности, это может привести к тому, что заливы арктического холода будут в мае, поэтому угроза заморозков будет усиливаться. Еще одна опасность - повышение температуры летом, что увеличивает продолжительность жаркого периода, теплового стресса. Это также приводит к повышению уровня смертности.

"По данным Всемирной метеорологической организации, больше всего люди пострадали от метеорологических явлений на всех континентах именно от волн тепла, жары. Особенно уязвимы жители крупных городов, где в результате эффекта "городского острова тепла" температура воздуха может быть выше на 5 и более градусов, чем в пригороде", - говорит Балабух.

По словам ученой, наибольшая опасность возникновения "островов тепла" есть в городах-миллионниках, а также тех населенных пунктах, где мало парков, скверов и зеленых зон.

"Уже сейчас в Украине летом наблюдаются тропические ночи, когда температура даже ночью не опускается ниже 20 градусов тепла", - добавляет климатолог.

Пылевые бури могут вернуться

Еще одной угрозой для Украины в будущем могут стать пылевые бури. Они опасны, поскольку сносят большой слой плодородной почвы и переносят его на большие расстояния. Такие процессы были активными в Украине в 1960-х годах, особенно от этого страдали южные регионы.

"Тогда приняли очень правильное решение - посадить лесополосы для борьбы с пылевыми бурями. Они почти в течение 30 лет защищали нас: не наблюдалось явлений, которые бы продолжались более суток со скоростью ветра более 15 метров в секунду и переносом пыли на значительное расстояние", - рассказывает Балабух.

Поскольку сейчас эти лесополосы уничтожили в зоне боевых действий, это разрушило защиту от пылевых бурь. В дальнейшем при увеличении скорости ветра, росте засушливости, повышении температуры увеличивается вероятность, что на юге могут возникать сильные пылевые бури.