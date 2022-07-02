Пилоты ВСУ ударили по опорному пункту оккупантов под Николаевом: какие потери понес враг

Украинская авиация нанесла сокрушительный удар по вражескому опорному пункту в районе Благодатного в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку ОК "Юг".

"Мощности противника сокращены на 1 зенитно-ракетный комплекс "Тор М1", 2 боевые машины пехоты и десяток оккупантов, остальные результаты доразведываются", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Николаев и область постоянно обстреливаются российской армией. Так, в Николаеве утром 2 июля прогремели несколько взрывов. В городе сработал сигнал воздушной тревоги.

Также в Николаеве 1 июля утром прогремела серия мощных взрывов. Во время которых в городе была объявлена воздушная тревога.

Напомним, 29 июня, российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате атаки оккупантов уничтожена пятиэтажка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.