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Пилоты ВСУ ударили по опорному пункту оккупантов под Николаевом: какие потери понес враг

Фото: в Николаевской области уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Тор М1" оккупантов (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Украинская авиация нанесла сокрушительный удар по вражескому опорному пункту в районе Благодатного в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку ОК "Юг".

"Мощности противника сокращены на 1 зенитно-ракетный комплекс "Тор М1", 2 боевые машины пехоты и десяток оккупантов, остальные результаты доразведываются", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Николаев и область постоянно обстреливаются российской армией. Так, в Николаеве утром 2 июля прогремели несколько взрывов. В городе сработал сигнал воздушной тревоги.

Также в Николаеве 1 июля утром прогремела серия мощных взрывов. Во время которых в городе была объявлена воздушная тревога.

Напомним, 29 июня, российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате атаки оккупантов уничтожена пятиэтажка.

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