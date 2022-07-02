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Пілоти ЗСУ вдарили по опорному пункту окупантів під Миколаєвом: яких втрат зазнав ворог

Фото: у Миколаївській області знищено зенітно-ракетний комплекс "Тор М1" окупантів (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Українська авіація завдала удару по ворожому опорному пункту в районі Благодатного в Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення ОК "Південь".

"Потужності противника скорочено на 1 зенітно-ракетний комплекс "ТорМ1", 2 бойові машини піхоти та десяток окупантів, решта результатів дорозвідується", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Миколаїв та область постійно обстрілюються російською армією. Так, у Миколаєві вранці 2 липня пролунали кілька вибухів. У місті спрацював сигнал повітряної тривоги.

Також у Миколаєві 1 липня вранці прогриміла серія потужних вибухів. Під час яких в місті була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, 29 червня, російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву. В результаті атаки окупантів знищена п'ятиповерхівка. Станом на даний момент відомо про вісім загиблих.

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