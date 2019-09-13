Пилоты Ryanair планируют протестовать до конца сентября

Пилоты авиакомпании Ryanair намерены выйти на акции протеста из-за ряда споров о заработной плате. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheSun.

Как отмечается, забастовки планируют провести 18-19 сентября, а также в непарные дни до 29 сентября. За это решение в начале августа проголосовала Британская ассоциация пилотов авиакомпаний (Balpa).

Британские пилоты, работающие на Ryanair, недовольны рядом проблем. В Balpa заявили, что забастовка была результатом "десятилетий" отказов Ryanair вступить в профсоюз.

В заявлении профсоюза говорится: "Наша претензия включает в себя множество вопросов, включая пенсии, страхование на случай потери лицензии, пособия по беременности и родам, пособия и справедливую, прозрачную и последовательную структуру оплаты".

Авиакомпания, в свою очередь, утверждает, что она собрала достаточное количество пилотов, чтобы работать в обычном режиме, несмотря на протесты. Также в Ryanair призвали пилотов не "угрожать полетам британских пассажиров", поскольку пилоты и так получают высокую зарплату.

"Британские пилоты, получающие шестизначную годовую зарплату, не должны угрожать праздничным полетам тысяч британских пассажиров и их семей (многие из которых зарабатывают более 170 тысяч фунтов стерлингов в год)", - говорится в заявлении.

Напомним, в августе пилоты Ryanair уже протестовали из тех же причин. Кроме того, сообщалось, что авиакомпания планирует сократить 900 рабочих мест, поскольку у нее слишком много сотрудников для удовлетворения своих потребностей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что авиакомпания British Airways отменила 1,5 тыс. авиарейсов из-за забастовки. От забастовки пострадали около 280 тыс. пассажиров. Им предложили полный возврат денег за билеты или перенос рейсов на другие даты.