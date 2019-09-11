Лоукостер Ryanair запустит новый рейс из Львова

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Рейсы стартуют с 1 апреля 2020 года

Ирландский лоукостер Ryanair в апреле 2020 году запустит новый рейс со Львова в Будапешт (Венгрия). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Avianews.

Сообщается, что рейсы стартуют с 1 апреля 2020 года. Они будут выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньям.

На сайте Ryanair маршрут Львов-Будапешт уже доступен для бронирования с 1 апреля 2020 года. Цена билетов начинается от 10 евро в одну сторону с учетом перевозки малой ручной клади с габаритами до 40х25х20 см.

Напомним, 10 сентября авиакомпания Wizz Air анонсировала запуск новых рейсов из Харькова и Львова в Будапешт. Начало полетов по маршруту Львов - Будапешт запланирован с 3 июня и Харьков - Будапешт - с 1 июня 2020 года. Рейсы будут отправляться дважды в неделю по маршруту Львов - Будапешт по средам и воскресеньям в 18:40 и Харьков - Будапешт по понедельникам и пятницам в 22:20.

Также сообщалось, что Ryanair в конце октября запустит новый рейс из Одессы в Будапешт. С 29 октября авиакомпания начнет полеты по направлению Одесса-Будапешт. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю - по вторникам и субботам. Вылеты из Одессы будут осуществляться в 15:25, из Будапешта - в 12:05 часов. Билеты будут продаваться по цене от 9 евро в одну сторону.