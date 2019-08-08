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Пилоты Ryanair объявили серию забастовок в конце летних отпусков

Новости » Экономика    08.08.2019 - 10:29
Пилоты Ryanair объявили серию забастовок в конце летних отпусков
Фото: Ryanair (flickr.comAndy Mitchell)

Забастовки намечены на конец августа и начало сентября

Британские пилоты, работающие в авиакомпании Ryanair, планируют провести серию забастовок в конце периода летних отпусков. Об этом сообщает Sky News.

Профсоюз пилотов Balpa сообщил, что его члены поддержали забастовку большинством в 80% при явке в 72%.

Согласно сообщению, первая забастовка продлится 48 часов, с четверга 22 августа по пятницу 23 августа. Второй период охватывает три дня, с понедельника 2 сентября до среды 4 сентября.

Претензии профсоюза заключаются в вопросах пенсий, страхования на случай потери лицензии, пособия по беременности и родам, прозрачной и последовательной структуры оплаты.

Профсоюз Balpa отметил, что пилоты не хотят нарушать графика и выразил надежду, что забастовок удастся избежать, если Ryanair сядет за стол переговоров.

В то же время авиакомпания заявила, что забастовка вызовет неудобства для клиентов, а профсоюз не имел мандата на забастовку.

На прошлой неделе также стало известно, что Ryanair планирует сократить 900 рабочих мест, поскольку у нее слишком много сотрудников для удовлетворения своих потребностей.

Как сообщало РБК-Украина, Европейская комиссия обязала лоукостер Ryanair вернуть Франции незаконно полученные 8,5 миллиона евро субсидий.

Напомним, лоукостер Ryanair увеличит частоту полетов по четырем маршрутам из Испании, Словакии и Польши в Украину в сезон зимней навигации полетов 2019/2020. С 27 октября частота рейсов на линии Киев -  Братислава увеличится с двух то трех в неделю. В дополнение к перелетам по понедельникам и четвергам появится еще один - по воскресеньям.

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