British Airways отменила 1,5 тыс. авиарейсов из-за забастовки

Фото: Британские авиалинии (clearswift)

Убытки оцениваются в 80 млн долларов

Авиакомпания British Airways отменила более 1,5 тысячи рейсов из Великобритании в первый день забастовки пилотов. Об этом сообщает The Telegraf.

От забастовки пострадали около 280 тыс. пассажиров. Им предлагают полный возврат средств за приобретенные билеты или переноса рейсов на другие даты.

Забастовка пилотов British Airways продлится 48 часов - 9 и 10 сентября. Администрация авиакомпании назвала эту акцию крупнейшей за свою 100-летнюю историю.

Напомним, пилоты британской авиакомпании British Airways из-за спора по поводу оплаты труда начали 48-часовую забастовку.

Британская ассоциация пилотов авиакомпаний (BALPA) в прошлом месяце уведомила авиакомпанию о трехдневной промышленной акции в сентябре, что стало первым в истории забастовкой пилотов BA. После забастовок 9 и 10 сентября, запланирован еще один день промышленной акции 27 сентября.

BALPA заявляет, что British Airways должна делиться большей частью своей прибыли со своими пилотами. Авиакомпания в свою очередь заявила, что забастовка является неоправданной, поскольку считает выплаты пилотам справедливыми.

РБК-Украина писало ранее, что в агусте суд в Дублине заблокировал забастовку пилотов Ryanair - крупнейшей в Европе авиакомпании-лоукостера. Пилоты Ryanair, входящие в британский профсоюз British Airlines Pilots Association (BAPLA), планировали забастовки 22-23 августа и 2-4 сентября. Суд Дублина вынес решение за день до запланированного начала двухдневных забастовок в Ирландии и Великобритании.