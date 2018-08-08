Пілоти Ryanair планують організувати страйк у Німеччині

Страйк тривалістю 24 години розпочнеться у п'ятницю

Пілоти ірландського авіаперевізника Ryanair планують організувати 24-годинний страйк у п'ятницю у Німеччині. Про це повідомляє агентство Reuters.

Вказано, що таким чином пілоти долучаться до своїх колег з Ірландії, Швеції та Бельгії.

Очікується, що страйк розпочнеться у п'ятницю о 1.01 годині за середнім часом за Гринвічем.

"Пілоти Ryanair у Німеччині планують організувати 24-годинний страйк у п'ятницю. Таким чином вони долучаться (до своїх колег, - ред.) з Ірландії, Швеції та Бельгії", - зазначає агентство.

Нагадаємо, пілоти Ryanair, які входять до складу ірландської профспілки компанії, анонсували проведення страйку в п'ятницю, 3 серпня. Тоді зазначалося, що п'ятничний страйк може стати початком нової хвилі страйків працівників авіакомпанії в Європі у випадку, якщо роботодавець не дослухається до їхніх вимог.

Як писало РБК-Україна, страйки також плануються пілотами Ryanair в Бельгії і Швеції 10 серпня, німецькі і голландські екіпажі також проголосували за їх проведення.

Ірландська авіакомпанія-лоукостер Ryanair скасувала 600 рейсів у Бельгії, Іспанії, Португалії та Італії. Пілоти вимагають переглянути робочі домовленості щодо щорічної відпустки та інших соціальних гарантій.