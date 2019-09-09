Пилоты British Airways начали 48-часовую забастовку

Пилоты британской авиакомпании British Airways из-за спора по поводу оплаты труда начали 48-часовую забастовку в понедельник, 9 сентября. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Британская ассоциация пилотов авиакомпаний (BALPA) в прошлом месяце уведомила авиакомпанию о трехдневной промышленной акции в сентябре, что стало первым в истории забастовкой пилотов BA. После забастовок 9 и 10 сентября, запланирован еще один день промышленной акции 27 сентября.

BALPA заявляет, что British Airways должна делиться большей частью своей прибыли со своими пилотами. Авиакомпания в свою очередь заявила, что забастовка является неоправданной, поскольку считает выплаты пилотам справедливыми.

"Эта забастовка обойдется компании значительно дороже, чем инвестиции, необходимые для урегулирования этого спора", - заявил генеральный секретарь BALPA Брайан Струттон в заявлении накануне забастовки.

Тысячи клиентов были вынуждены искать альтернативные варианты путешествий. Во время забастовок BA должна предложить пассажирам компенсацию за отмененные рейсы, альтернативные варианты проезда в сопоставимых условиях или новый рейс позднее.

В целом авиакомпания отменила из-за забастовок 1500 рейсов.

Напомним, в агусте суд в Дублине заблокировал забастовку пилотов Ryanair - крупнейшей в Европе авиакомпании-лоукостера. Пилоты Ryanair, входящие в британский профсоюз British Airlines Pilots Association (BAPLA), планироали забастовки 22-23 августа и 2-4 сентября. Суд Дублина вынес решение за день до запланированного начала двухдневных забастовок в Ирландии и Великобритании.