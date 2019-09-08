British Airways отменила рейсы из-за двухдневной забастовки пилотов

Фото: British Airways (britishairways.com)

Забастовка начнется в полночь на 9 сентября

Большинство рейсов British Airways из Великобритании 9 и 10 сентября отменены в связи с двухдневной забастовкой сотрудников авиакомпании. Об этом сообщает BBC.

Пассажиров просят не приезжать в аэропорты. При этом в British Airways заявили, что большинство из них уже воспользовались альтернативными возможностями для перелета.

В сообщении British Airways говорится, что пассажиры могут запросить полный возврат средств, перебронировать свой рейс на другое время в течение следующих 355 дней или использовать стоимость своего билета для перелета в другой пункт назначения.

Авиакомпания British Airways и профсоюз пилотов Balpa заявили, что они готовы начать новые переговоры по поводу оплаты труда. Пилоты ранее отклонили повышение заработной платы на 11,5% в течение трех лет, которое было предложено авиакомпанией в июле.

Напомним, авиакомпания Wizz Air предупредила украинских пассажиров о возможных задержках рейсов в ближайший уик-энд 7-8 сентября. Согласно данным поставщиков услуг воздушного движения и навигации ЕС и Венгрии, на этих выходных загруженность воздушного пространства ЕС будет самой высокой в 2019 году, что может вызвать задержки рейсов.

Как сообщало РБК-Украина, авиакомпания British Airways объявила о прекращении рейсов из Лондона в Киев с 3 октября 2019 года.