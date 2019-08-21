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Ryanair через суд добился запрета на забастовку пилотов

Новости » Транспорт    21.08.2019 - 17:34
Ryanair через суд добился запрета на забастовку пилотов
Иллюстративное фото (facebook.com/ryanair)

Лоукостер Ryanair в суде добился запрета на забастовку в Ирландии

Суд в Дублине заблокировал забастовку пилотов крупнейшей в Европе авиакомпании-лоукостера Ryanair. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

Сообщается, что gилоты Ryanair, входящие в британский профсоюз British Airlines Pilots Association (BAPLA), в начале августа большинством голосов высказались за проведение двухдневной забастовки 22-23 августа и трехдневной 2-4 сентября.

Суд Дублина вынес решение за день до запланированного начала двухдневных забастовок в Ирландии и Великобритании. Эти страны являются крупнейшим рынком для компании.

Причиной для забастовки стало недовольство пилотов своими зарплатами, бонусами и иными выплатами, а также пенсионными гарантиями и условиями страхования.

В Ryanair заявляют, что в 2018 году согласовали с пилотами повышение зарплаты на 20%. Теперь капитан судна получает около 220 тыс. долларов в год. Это больше, чем зарплата их коллег в Jet2 Airways или Norwegian Air Shuttle.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Ryanair в конце октября запустит новый рейс из Одессы. Также авиакомпания планирует в это же время запустить новые рейсы из Харькова в Польшу и увеличить частоту рейсов по 4 направлениям.

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