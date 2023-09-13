Пілоти ЗСУ можуть літати на F-16 через три місяці, - директор ПС Нацгвардії США

Українські пілоти, як очікується, до жовтня прибудуть до Штатів на базу Національної гвардії Морріс у Тусоні.

Як зазначив Ло, льотчиків ЗСУ перевіряють на знання англійської мови, а також залежно від їхньої кваліфікації та досвіду роботи з винищувачами вони можуть завершити навчання у США протягом трьох місяців.

"Щойно їм дадуть добро, вони приїдуть і негайно розпочнуть навчання", - заявив він.

Директор ПС Нацгвардії США додав, що з метою успішності за програмою їхнього навчання деякі інші зобов'язання з підготовки міжнародних пілотів, ймовірно, будуть перенесені - щоб вивести Україну на перше місце.

Передача F-16 Україні та навчання пілотів

Нагадаємо, низка країн Європи, в рамках авіаційної коаліції, погодилася провести навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Зі свого боку США також підтвердили початок навчання у жовтні на базі Національної гвардії у штаті Арізона.

Після візиту президента України Володимира Зеленського до Європи стало відомо про домовленості щодо передачі F-16. Йдеться про допомогу з боку Нідерландів, Данії та Норвегії, які готові передати щонайменше 61 винищувач.

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що частина українських пілотів, яка проходить навчання у Данії, готова розпочати льотні тренування.

Раніше в Міністерстві оборони заявляли, що Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше ніж через 6-7 місяців.