Пилоты ВСУ могут летать на F-16 через три месяца, - директор ВС Нацгвардии США

Украинские пилоты, как ожидается, до октября прибудут в Штаты на базу Национальной гвардии Моррис в Тусоне.

Как отметил Ло, летчиков ВСУ проверяют на знание английского языка, а также в зависимости от их квалификации и опыта работы с истребителями они могут завершить обучение в США в течение трех месяцев.

"Как только им дадут добро, они приедут и немедленно начнут обучение", - заявил он.

Директор ВС Нацгвардии США добавил, что с целью успевания по программе их обучения некоторые другие обязательства по подготовке международных пилотов, вероятно, будут перенесены - чтобы вывести Украину на первое место.

Передача F-16 Украине и обучение пилотов

Напомним, ряд стран Европы, в рамках авиационной коалиции, согласился провести обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Со своей стороны США также подтвердили начало обучения в октябре на базе Национальной гвардии в штате Аризона.

После визита президента Украины Владимира Зеленского в Европу стало известно о договоренностях по передаче F-16. Речь идет о помощи со стороны Нидерландов, Дании и Норвегии, которые готовы передать по меньшей мере 61 истребитель.

Недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что часть украинских пилотов, которая проходит обучение в Дании, готова начать летные тренировки.

Ранее в Министерстве обороны заявляли, что Украина может получить первые самолеты F-16 не раньше, чем через 6-7 месяцев.