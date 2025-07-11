Пілоти Президентської бригади знищили рідкісну північнокорейську РСЗВ на фронті (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу бригади.

"Північнокорейська екзотика не витримала реалій фронту. РСЗВ Type-75 вийшла на позицію, аби працювати - але першими відпрацювали пілоти Першої Президентської бригади "Буревій". Удар швидкий, результат - очікуваний: ще одна "рідкість" знищена на Купʼянському напрямку. Тримаємо темп!", - сказано у повідомленні.

Що таке Type-75

107-мм реактивна система залпового вогню Type-75 - це північнокорейська копія китайської РСЗВ Type 63, яка, своєю чергою, є копією радянської системи БМ-14. Розроблена у 1960-х роках, ця система вже доволі застаріла. РСЗВ Type-75 призначена виключно для підтримки піхоти, про що каже дальність вогню - вона в неї 9-11 кілометрів.

Вперше боєприпаси до Type-75 "засвітилися" у квітні 2025 року, коли було знищено 51-й арсенал ГРАУ РФ біля міста Кіржач у Московській області. Тоді на фото та відео було помітно багато уламків та нерозірваних ракет для РСЗВ цього типу. А вже в червні перші Type-75 з'явилися на російських полігонах.

Підтримка Росії з боку КНДР

Зазначимо, що північнокорейський режим активно підтримує росіян у війні проти України. Наприклад, зараз КНДР постачає 40% російських боєприпасів для повномасштабної війни в Україні. Також КНДР найближчими місяцями планує відправити на війну проти України ще до 30 тисяч солдатів.

Минулої осені північнокорейські війська у Курській області були вперше залучені до бойових дій проти України. За оцінками розвідки, КНДР відправила на війну не менше 10 тисяч вояків.

За даними розвідки Південної Кореї, Пхеньян втратив щонайменше 4 700 солдатів, оскільки підрозділи КНДР виявилися неготовими до сучасних бойових дій. Росія, своєю чергою, офіційно визнала участь у війні північнокорейських військових лише у квітні 2025-го.

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